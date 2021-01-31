Накопления на пенсию всё активнее перемещаются в онлайн

Клиенты Сбера всё чаще копят на негосударственную пенсию с помощью индивидуального пенсионного плана (ИПП), который можно оформить онлайн.

По данным НПФ Сбербанка, в 2020 году (по сравнению с 2019-м):

· в 2 раза больше договоров ИПП заключено (46,8 тыс.);

· в 22 раза больше средств в ИПП привлечено (6,5 млрд рублей).

Ещё в декабре 2019 года онлайн-продажи НПФ Сбербанка составляли всего 15% от общего объёма, а ИПП можно было оформить только на сайте фонда. В марте 2020 года продукт появился в мобильном приложении СберБанк Онлайн. В результате доля его цифровых продаж к концу 2020 года достигла 34,6%, а количество заключаемых дистанционно (в СберБанк Онлайн и на сайте НПФ Сбербанка) договоров ИПП с марта по декабрь 2020 года выросло в 6 раз. Взносы по ним превысили взносы по аналогичным новым договорам, заключённым в отделениях Сбербанка.

Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка:

– Наши сервисы позволяют оформить индивидуальный пенсионный план всего за несколько кликов, детально разобраться в условиях, рассчитать ожидаемый размер пенсионных выплат и подобрать для себя наиболее подходящее решение. Сегодня уже полтора миллиона человек формируют свою будущую пенсию в НПФ Сбербанка по индивидуальному пенсионному плану. Всё больше россиян понимают, что процесс самостоятельных накоплений может быть простым, комфортным и не слишком обременительным. Например, если молодой человек с 25 лет начнёт откладывать на ИПП по 5 тыс. рублей в месяц, то после 60 лет он сможет ежемесячно получать почти 50 тыс. рублей прибавки к государственной пенсии