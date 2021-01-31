Сбербанк начинает финансирование уникального проекта города-спутника рядом с Санкт-Петербургом

Сбербанк начинает финансирование Группы ЦДС для реализации проекта города-спутника «Новосаратовка» — масштабного урбанистического проекта общей площадью около 700 га на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На первом этапе банк предоставляет финансирование в размере около 4,8 млрд рублей для строительства жилого квартала «Город Первых». Продажи квартир в ЖК будут осуществляться с использованием механизмов эскроу.

Сбербанк приступил к финансированию одного из крупнейших градостроительных проектов в стране, который реализуется на территории Ленинградской области. На начальном этапе мы профинансируем возведение первых очередей жилого квартала ʺГород Первыхʺ на сумму 4,8 млрд рублей. Финансирование будет предоставлено по программе льготного кредитования Минэкономразвития на срок 5 лет. Впоследствии банк планирует продолжить финансирование этого масштабного проекта, в том числе его инфраструктурную составляющую — строительство дорог, социальных и других объектов.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

– Мы впервые работаем с Группой ЦДС в рамках проектного финансирования, однако, учитывая огромный опыт компании, её репутацию и тщательную проработку концепции пространства, уверены в успешной реализации этого амбициозного проекта, имеющего высокую значимость для всей девелоперской индустрии России

Венера Хадеева, заместитель генерального директора Группы ЦДС по производству и операционному управлению:

– ЦДС ʺНовосаратовкаʺ — это стратегически важный проект для нашей компании, будущий город-спутник Санкт-Петербурга, рассчитанный на 300 тысяч жителей. Поддержка от такого сильного партнёра, как Сбербанк, позволит реализовать первый этап этого масштабного проекта точно в срок, несмотря на любые изменения конъюнктуры рынка. ʺГород Первыхʺ станет для нас четвёртым проектом, реализуемым по новой схеме с использованием эскроу-счетов.

ЦДС «Новосаратовка» — проект с уникальной сформированной средой для полноценной жизни, работы, досуга и отдыха в окружении природных ландшафтов. Проект предусматривает сбалансированное сочетание жилых домов, производственных и деловых зон, многофункциональных общественных пространств и рекреационных зон. В течение 20 лет планируется построить более 4,5 млн кв. м жилья для 300 тыс. человек, что сопоставимо с населением Мурманска или Петрозаводска. Реализация проекта начнётся с освоения территории площадью 56 га.

В первые шесть этапов строительства будут входить дома общей жилой площадью около 550 000 кв. м, школа на 1375 мест и три детских сада на 870 мест, паркинги, коммерческие учреждения на первых этажах и даже пожарная часть.

Группа ЦДС работает на рынке недвижимости 21 год. Одна из крупнейших строительных компаний Санкт-Петербурга, вертикально интегрированная Группа ЦДС, проектирует, строит, продаёт и обслуживает доступное жильё и окружающую инфраструктуру в соответствии с собственными высокими стандартами качества. Построено уже 136 жилых домов, а общий объём введённых площадей превышает 4,5 млн кв. м.