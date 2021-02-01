За последние 15 лет число студентов в России снизилось

Снижение показателей обусловлено сокращением заочной и коммерческой форм обучения, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ.

В 2010 году охват молодежи высшим образованием в России составлял 33%, уже в следующем году началось снижение, в период с 2010 года до 2019 года показатель снизился на 3%.

"Благодаря законодательно закрепленной норме удалось сохранить обеспеченность бюджетными местами в вузах. В то время как снижение общих показателей охвата за последнее десятилетие было обусловлено, в первую очередь, сокращением заочной и коммерческой форм обучения, в том числе в сегменте низкокачественного образования", - говорится в материалах.

Отмечается, что охват программами высшего образования по субъектам РФ неоднороден, показатель варьируется от 1% в Ямало-Ненецком автономном округе до 58% в Томской области. Территориальная близость вуза является важным фактором выбора дальнейшей образовательной траектории, указывают исследователи, и чем ниже социальное положение и доход семьи, тем более чувствительным является этот фактор.

В наибольшей степени сокращение доли заочных программ затронуло Чукотский автономный округ, Смоленскую, Мурманскую, Архангельскую области, Республику Карелию - доля заочных программ сократилась в диапазоне 18,5-28,6 процентных пункта. В ЯНАО и на Чукотке охват молодежи высшим образованием не превышает 5%, в Ненецком автономном округе последние филиалы вузов закрылись в 2017 году. "Закрытие заочных программ несет в себе риски снижения доступности образования для работающего населения, по определению в большей степени связанного с местом расположения работы", - предостерегают авторы исследования.