Новости

Кто стоит за распространением коронавируса?

Читайте также:

Число новых случаев коронавируса в Приангарье не снижается
1 февраля 2021
Райффайзенбанк откроет пункт вакцинации от COVID-19 в одном из своих офисов
1 февраля 2021

Основатель и экс-глава Microsoft Билл Гейтс в интервью Sueddeutsche Zeitung прокомментировал теории заговора о его причастности к пандемии коронавируса, сообщает РБК.

Как отметил предприниматель, люди ищут «простых решений» и задаются вопросом, не стоит ли кто-то за распространением вируса. «Недостоверная информация мешает вакцинации, из-за этого эпидемия продлится дольше», — заявил он.

По словам экс-главы Microsoft, фонд Билла и Мелинды Гейтс давно сталкивается с недоверием людей к вакцинам. К примеру, во время борьбы с полиомиелитом в таких странах, как Пакистан и Нигерия, были распространены слухи о небезопасности препарата — якобы он может привести к бесплодию. «Нам пришлось обратиться к влиятельным людям, к религиозным лидерам, и попросить их объяснить преимущества вакцинации», — рассказал он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (3287)


Реклама на сайте

#ВремяотдыхатьнаБайкале. Форум "Время отдыхать на Байкале". Иркутск
В Иркутске ждут появления крупнейших гостиничных брендов
«Никогда еще нам не запрещали работать». Как четырехзвездочный отель на Байкале пережил классификацию и пандемию
Марина Григорьева о туризме на Байкале: «Важен кластерный подход»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании