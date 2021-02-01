Куда вложить 100 тысяч рублей

На данный момент – это неплохая сумма для создания инвестиционного портфеля, рассказала агентству «Прайм» финансовый советник Анна Харченко.

Если ваш срок ограничен, или вы не готовы к существенным рискам, то выбирайте альтернативу вкладу — ОФЗ. Это государственные облигации России. Большим преимуществом облигаций в отличие от вклада является то, что продать их можно в любой момент, при этом проценты вы не потеряете.

Если такой уровень доходности вам кажется невысоким, особенно учитывая новые налоги с 2021 года, то стоит присмотреться к корпоративным облигациям. Однако стоит помнить, что вместе с доходностью всегда растёт и риск.

Харченко рекомендует обратить внимание и на акции российских компаний. «Практически всегда является хорошей идеей для покупки Сбербанк, но не стоит тратить всю сумму на одного эмитента, всегда лучше создавать портфель», — уточняет она.