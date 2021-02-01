Какие законы вступят в силу в феврале

Изменения затронули социальные сети и обучение в вузах, сообщает РБК.

Вузы

С 8 февраля вузы, подведомственные Минобрнауки, возвращаются к очному обучению после периода дистанционной учебы на фоне второй волны эпидемии COVID-19.

Минобрнауки признало, что качество дистанционного обучения хуже очного

Общество

Соцсети

1 февраля вступит в силу закон, устанавливающий требования для социальных сетей с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей из России и тех, чья реклама направлена на россиян. Они должны не допускать на своей площадке распространение запрещенной информации.

Роскомнадзор будет признавать интернет-ресурсы социальными сетями и вести их реестр, провайдеры должны будут предоставлять данные, которые позволят идентифицировать владельца соцсети.

Медицинский документооборот

С 1 февраля ведение первичной медицинской документации разрешено в электронном формате без дублирования на бумаге. Граждане смогут просматривать информацию в своих электронных медицинских картах на портале госуслуг.

Чеки для ИП

С 1 февраля для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, изменится перечень обязательных реквизитов кассового чека. Они обязаны указывать на кассовом чеке наименование товаров и услуг, а также их количество и цену.

При нарушении правил предусмотрен штраф для должностного лица в размере 3 тыс. руб., для ИП или юрлица — 10 тыс. руб.

Экспорт

Россия с 1 февраля вводит экспортную пошлину на сою в размере 30%, но не менее €165 за т. Она будет действовать по 30 июня. Ранее экспорт сои из России не облагался пошлиной.