Новости

Цены на FMCG товары нормализовались к концу года

В декабре 2020 года цены на товары FMCG не изменились по сравнению с ноябрем, сообщает исследовательский холдинг «Ромир»

В сравнении с декабрем 2019 года в январе годовая инфляция FMCG составила 7,7%.

Основной рост цен происходил в апреле, июне и июле. В остальные месяцы года инфляция была более чем умеренной. Накопленное значение дефлятора за 2020 года, в свою очередь, оказалось равным 115%, т. е. цены на FMCG товары в 2020 году на 15% выше цен января 2019 года.

«Несмотря на рост индекса в летний период, к концу года инфляция нормализовалась, - комментирует результаты исследования исполнительный директор «Ромир» и Mile Group Инна Караева. – Это произошло за счет снижения цен на FMCG-товары в сентябре и ноябре, что и привело к годовой инфляции ниже двухзначных значений».

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#ВремяотдыхатьнаБайкале. Форум "Время отдыхать на Байкале". Иркутск
В Иркутске ждут появления крупнейших гостиничных брендов
«Никогда еще нам не запрещали работать». Как четырехзвездочный отель на Байкале пережил классификацию и пандемию
Марина Григорьева о туризме на Байкале: «Важен кластерный подход»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании