Цены на FMCG товары нормализовались к концу года

В декабре 2020 года цены на товары FMCG не изменились по сравнению с ноябрем, сообщает исследовательский холдинг «Ромир»

В сравнении с декабрем 2019 года в январе годовая инфляция FMCG составила 7,7%.

Основной рост цен происходил в апреле, июне и июле. В остальные месяцы года инфляция была более чем умеренной. Накопленное значение дефлятора за 2020 года, в свою очередь, оказалось равным 115%, т. е. цены на FMCG товары в 2020 году на 15% выше цен января 2019 года.

«Несмотря на рост индекса в летний период, к концу года инфляция нормализовалась, - комментирует результаты исследования исполнительный директор «Ромир» и Mile Group Инна Караева. – Это произошло за счет снижения цен на FMCG-товары в сентябре и ноябре, что и привело к годовой инфляции ниже двухзначных значений».