В Иркутской области снизилось число новых случаев ВИЧ-инфекции по итогам 2020 года

По итогам 2020 года число впервые выявленных людей с ВИЧ-инфекцией в Иркутской области снизилось и составило 2013 человек. В 2019 году их было 2943, сообщает Иркутский центр СПИД.

– В связи с пандемией массовые профилактические акции и тестирования в этом году, за исключением федеральных акций практически не проводились, или проводились в ограниченном формате, что сказалось на охвате тестированием широкого круга населения. Вместе с тем, в 2020 году в области протестировали 720 163 человек, что составляет 29% населения региона, – говорится в сообщении.

Максимальное число инфицированных людей выявлено в возрастной группе от тридцати до 50+ лет. Максимальная цифра — 426 случаев ВИЧ-инфекции, в группе 30-34 года. Среди общего числа выявленных случаев ВИЧ-инфекции мужчин больше чем женщин: 1174 мужчин, 839 женщин. Основной путь передачи — половой, на него приходится 1596 случаев заражения. Также есть случаи передачи при употреблении инъекционных наркотиков (271 человек) и от матери к ребенку (8 человек).

По итогам 2020 года в Иркутской области с ВИЧ-инфекцией живет 28678 человек. Из них 27362 состоят на диспансерном учете и 21685 получают АРТ (терапию).