В России нет иностранных штаммов коронавируса

В Научно-исследовательском институте гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава заявили, что в России не циркулируют новые штаммы коронавируса, которые ранее были выявлены в Британии, ЮАР, Бразилии и США. Об этом сообщается на сайте НИИ.

Генетический надзор охватил 56 регионов страны.

«В настоящее время на территории Российской Федерации доминирует генетический клайд GR (89% всех циркулирующих вирусов). Данная линия возникла в конце февраля 2020 года», — отмечает НИИ.

Данная линия возникла в конце февраля 2020 года, встречается в мире повсеместно и составляет более 55% генетического разнообразия вирусов SARS-CoV-2 в России. Такая статистика говорит о низкой скорости изменчивости возбудителя COVID-19.

В России ситуация с коронавирусом стабилизировалась, число заболевших снижается. Но в Иркутской области коронавирус не отступает, количество новых случаев стабильно держится выше 260. Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в регионе на 30 января превысило 48.6 тысяч людей, сообщил региональный оперштаб.