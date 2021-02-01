Рынок акций — на что обратить внимание инвесторам в 2021 году?

Для фондовых рынков 2020 год принес сперва множество вызовов и разочарований, затем показал быстрое восстановление и рекордные отметки. Миллионы новых инвесторов, в том числе в России, пришли на рынок акций и смогли заработать на росте бумаг в РФ и США. В начале 2021-го уже сложились благоприятные условия для роста индексов и восстановления экономики в целом. Какие же компании станут бенефициарами наметившихся трендов? Рассказывает Вадим Остапенко директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске.

Вадим Остапенко, территориальный директор ИК «Фридом Финанс» в Иркутске

Фото: М.Опарина

Россия: прогноз на 2021 год

В январе 2021 года индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся на отметку 3500 пунктов. Рынок поддерживают восстановление российской и мировой экономик, также восходящий тренд усилится в условиях обесценения рубля, от курса которого, тем не менее, не ожидают обрушения. Укрепиться до 63–70 рублей за доллар «деревянный» сможет при благоприятном сценарии, исключающем внешние шоки и падение цен на нефть. Рынок может показать рекордные темпы роста – до 30%, считают аналитики ИК «Фридом Финанс».

Ключевой риск в 2021-2022 годах – ускорение инфляции в России и мире. В рискованном сценарии эксперты также описывают кризис в агропромышленном комплексе. Он может быть связан со снижением качества обработки земель из-за пандемии.

Банк России может в ближайшие кварталы снизить ключевую ставку. Ее справедливый уровень – 3% годовых.

Прогнозы по секторам экономики

Нефть и газ. Не ожидается дальнейшее повышение квот в рамках сделки ОПЕК+, но даже их рост на 2 млн баррелей в сутки не изменит базовый прогноз по росту цен на нефть на 40–80% в 2021 году. Наращивание ресурсной базы топливно-энергетического комплекса может повысить инвестиционную привлекательность. Например, «Роснефть» оценивает, что «Восток Ойл» нарастит добычу на 25 млн тонн в 2024 году и на 115 млн тонн в 2030 году.

Возможное ужесточение налоговых условий уже заложено в цены акций компаний.

Чистая маржа «Газпрома» будет медленно восстанавливаться: ранее в посткризисные годы мировой спрос на газ рос на 7% год к году. Также позитивна для компании поддержка «Северного потока – 2» со стороны Германии. Среди рисков – регулирование рынка деривативов и геополитические факторы.

Металлургия. Базовая цена на золото – $2600 за унцию. В 2022–2025 годах цена на золото и цветные металлы будет расти на 7% год к году.

Производство и добыча «Норникеля» изменятся в диапазоне от -2% до 2%, Polymetal Plc – 0%, предприятий черной металлургии – вырастут на 3–5%.

Девелопмент. Прирост ввода жилья оставит 4–11% в 2020–2024 годах, учитывая эффект от сохранения мягкой кредитной политики, официальные прогнозы по ВВП и рост госинвестиций в строительство в рамках программы «Жилье и городская среда». При этом рост продаж крупнейших компаний замедлится.

Цены на жилье будут расти на 10% год к году в 2022–2025 годах при увеличении продаж жилья группой ПИК на 13%.

Телекоммуникации. «Ростелеком» может реализовать стратегию по повышению выручки для решения долговых проблем. Средний темп роста выручки компании в 2021–2025 годах составит 10% (с 2013 года средний показатель был на уровне 9%).

По прогнозам ИК «Фридом Финанс», выручка МТС вырастет на 4%, чистая маржа составит 14%.

Ретейл. Ожидается рост розничных продаж в России в реальном выражении на 4% в среднем в 2021–2025 годах.

Капитализация компаний отрасли к концу 2021 года может вырасти на 5–30%. Однако есть риски регулирования бизнеса, в том числе связанные с контролем за ценами на некоторые продукты.

Электроэнергетика. Риски в генерации могут снизить реализация сделки ОПЕК+ и снятие ограничений, введенных из-за коронавируса. Выработка электроэнергии «Русгидро» может увеличиться на 1,5–2% в 2021–2022 годах. Этот показатель соответствует темпам прироста в период восстановления экономики в 2011–2013 и 2015–2016 годах.

Банковский сектор. Предположительно, проблема закредитованности банковского сектора будет решаться за счет сохранения низких темпов роста кредитования.

ИК «Фридом Финанс» ожидает роста активов банковского сектора на 11% в 2021 году (аналогичный прирост был в 2013–2020 годах). Чистая прибыль в среднем по сектору может увеличиться на 30–50%.

США: прогноз на 2021 год

Восстановление активности в мире могут сдерживать негативные факторы, влияющие на течение пандемии. Среди них – задержки поставок вакцин от COVID-19, непродолжительная работа препаратов и более длительное ожидание вакцинации в развивающихся странах.

Экономика, по ожиданиям большинства инвесторов, будет восстанавливаться в 2021 и 2022 годах. Монетарная политика в США, скорее всего, останется без изменений в течение одного-полутора лет.

Новый президент США активно проводит заявленный политический курс. Главным шагом Джо Байдена в первые дни на посту главы Белого дома стало предложение нового пакета стимулов на $1,9 трлн.

Байдена будут поддерживать обе палаты Конгресса, где большинство принадлежит Демократической партии. Байден считается более договороспособным и прагматичным политиком, чем бывший президент Дональд Трамп. Ожидается, что демократ завершит торговые войны с Китаем и Евросоюзом.

Индекс S&P 500, по прогнозам экспертов «Фридом Финанс», к концу 2021 года может быть у отметки 3850 пунктов (базовый сценарий), 3925–4034 пунктов (оптимистичный сценарий) или 3600 пунктов (пессимистичный сценарий). Рост прибыли входящих в него компаний прогнозируется на уровне 18%, 23% или 15% соответственно.

Инвестиционные идеи

В 2021 году на рынке ожидается усиление волатильности, поэтому аналитики ИК «Фридом Финанс» рекомендуют инвесторам точечно пересматривать портфели и увеличивать сроки инвестирования для снижения рисков.

В этом году стоит обратить внимание на: нефтедобычу, нефтепереработку, нефтегазовую инфраструктуру и нефтесервис, фармацевтику и медоборудование, авиаперевозки и аэрокосмическую отрасль, розничную торговлю, видеоигры, кибербезопасность, бенефициаров развертывания связи 5G.

А эти акции выглядят самыми интересными для инвестиций.

HollyFrontier Corporation (HFC) – нефтеперерабатывающая компания. Целевая цена - $39,3. Восстановление показателей будет возможно благодаря снятию ограничений по передвижению.

Abbott Laboratories (ABT) – химико-фармацевтическая корпорация. Цель - $124. Дополнительный доход могут принести тесты BinaxNOW для диагностики коронавируса в домашних условиях.

Biogen, Inc. (BIIB) – биотехнологическая компания. Цель - $291,04. Компании принадлежат препараты TECFIDERA, AVONEX, TYSABRI и SPINRAZA. Драйвером роста может стать получение разрешения FDA на продажу Aducanumab – лекарства для лечения болезни Альцгеймера.

Smartsheet (SMAR) – облачное программное обеспечение для совместной работы. Целевая цена - $90. Около 80% выручки компания генерирует в США и может развивать продукты на глобальном рынке.

Подробнее об инвестициях в рынок акций можно узнать в филиале ИК «Фридом Финанс»

по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Киевская д.2. (вход с ул. Карла Маркса).

Тел.: +7 (3952) 79-99-02 (доб. 845)

Email: irkutsk@ffin.ru

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