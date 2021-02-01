Райффайзенбанк откроет пункт вакцинации от COVID-19 в одном из своих офисов

Получить прививку от COVID-19 в рамках всеобщей программы вакцинации совсем скоро можно будет в одном из офисов Райффайзенбанка по адресу Смоленский бульвар, дом 13/1, недалеко от станции метро «Смоленская». Для этой цели банк выделяет отдельное помещение, специально оборудованное в соответствии со всеми медицинскими требованиями и способное вместить достаточное количество посетителей.

«С самого начала коронавирусного кризиса мы старались сделать всё, чтобы защитить здоровье наших сотрудников и клиентов, поэтому сейчас мы особенно рады снова внести вклад в борьбу с COVID-19, предоставив площадку для дополнительного пункта вакцинации. Нам всем хочется поскорее вернуться к нормальному ритму жизни, сделать это будет проще, когда в обществе начнет формироваться коллективный иммунитет», — отметил Сергей Монин, председатель правления Райффайзенбанка.

Оператором программы вакцинации выступит лечебно-диагностическая Сеть Клиник «ОРИС», которая готова предоставить необходимое количество вакцины ГамКовидВак (Спутник V), выделенное для гражданского оборота в рамках вакцинации от COVID-19 Департаментом Здравоохранения города Москвы.

«Система Клиник ОРИС с первого дня пандемии ни на минуту не прекращала свою деятельность по оказанию медицинских услуг населению города Москвы, и одной из первых клиник начала проводить массовое тестирование для крупных корпоративных клиентов, — сказал Евгений Давидович, президент Системы Клиник ОРИС. — Сделав максимально доступным и сервисно-комфортным процесс вакцинации, мы постараемся приложить все усилия, чтобы все ограничения, которые на нас наложила пандемия, остались только в воспоминаниях».

Пройти бесплатную вакцинацию может любой гражданин РФ или любого другого государства, находящийся на территории города Москвы. Пункт вакцинации будет открыт для всех желающих по предварительной записи через кол-центр по телефону 8 495 225-42-39. Прием пациентов ведется по будним дням с 9:00 до 19:00, начиная с 1 февраля 2021 года.