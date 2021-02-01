Новости

Число новых случаев коронавируса в Приангарье не снижается

В России ситуация с коронавирусом стабилизировалась, число заболевших снижается. Но в Иркутской области коронавирус не отступает, количество новых случаев стабильно держится выше 260. Так, региональный оперштаб обнародовал данные о распространении коронавируса на 1 февраля, согласно которым за прошедшие сутки в области зафиксирован 261 случай COVID-19, общее число заболевших – 48 931.

За прошедшие сутки в Иркутской области от коронавируса умерли 11 человек. Общее число летальных случаев с начала пандемии составляет 1 669.

Читайте также:

Райффайзенбанк откроет пункт вакцинации от COVID-19 в одном из своих офисов
1 февраля 2021
В России нет иностранных штаммов коронавируса
1 февраля 2021

Хотя явных улучшений в коронавирусной статистике не было, в Иркутской области начали постепенно снимать ограничения. Так, вчера стало известно, что заведениям общепита разрешили принимать посетителей после 23:00.

С 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В связи с эти некоторые субъекты РФ ввели антиковидные паспорта. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в четырех больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (3287)


Реклама на сайте

#ВремяотдыхатьнаБайкале. Форум "Время отдыхать на Байкале". Иркутск
В Иркутске ждут появления крупнейших гостиничных брендов
«Никогда еще нам не запрещали работать». Как четырехзвездочный отель на Байкале пережил классификацию и пандемию
Марина Григорьева о туризме на Байкале: «Важен кластерный подход»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании