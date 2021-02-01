Чемпионат мира по хоккею с мячом будет возобновлен в Иркутске 11-17 октября 2021 года

Матчи группы А чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд, отмененные в марте-апреле 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, состоятся в Иркутске 11-17 октября этого года. Такую информацию сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 на территории региона.

– Мне поступило письмо от Международной федерации бенди. Как вы помните, в марте 2020 года в Иркутске начался XL чемпионат мира по хоккею с мячом: состоялись игры группы В, в которых участвовало 10 команд. В марте-апреле должны были пройти игры сильнейших команд мира – группы А. Но в связи с начавшейся пандемией коронавируса их пришлось отложить. Весь 2020 год болельщики хоккея с мячом ждали информацию о чемпионате. И сегодня я могу с радостью сообщить, что Международной федерацией бенди принято решение игры группы А чемпионата мира по хоккею с мячом провести в Иркутске. Предполагается участие сборных России, Швеции, Финляндии, Норвегии, Казахстана, США, Германии и Эстонии, – сказал Игорь Кобзев.Губернатор поручил министерству спорта Иркутской области актуализировать работу по организации и проведению чемпионата мира в Иркутске.