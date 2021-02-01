Минздрав: Более 4 млн доз вакцины от COVID-19 уже выпущено и направлено в регионы

На сегодняшний день в оборот для применения выпущено более 4 миллионов доз вакцин от COVID-19. За последние сутки более 1 миллиона доз вакцин стало доступно для отправки в регионы, к концу дня планируется выпустить в гражданский оборот еще до 200 тысяч доз. Об этом рассказал сегодня глава Минздрава России Михаил Мурашко в рамках рабочего визита Михаила Мишустина в Республику Карелия.

По словам главы Минздрава России, переломными месяцами в ситуации с распространением коронавируса могут стать февраль и март. Одним из способов преодоления пандемии является вакцинация населения.

– Планируется привить 60% взрослого населения по всей стране, – сказал Михаил Мурашко, уточнив, что предполагается уложиться в первое полугодие. Также Министр отметил, что «если промышленность выпустит нужные объемы раньше, готовы привить раньше — от гриппа привили те же 60% за три месяца».