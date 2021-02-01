Российский Минздрав объяснил, в чем разница между российскими вакцинами от COVID-19 – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». По сообщению ведомства, обе вакцины надежно защищают от новой коронавирусной инфекции, но механизм их действия разный.

Вакцина «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) представляет собой не размножающиеся в организме человека обезвреженные частицы аденовируса. При создании вакцины их генетическая основа была удалена, а вместо неё в частицу вируса введен ген с кодом особого белка («шипа» коронавируса). Этот белок не представляет никакой опасности для человека. Он помогает иммунитету правильно реагировать на вирус и вырабатывать к нему антитела (иммуноглобулины), которые будут в дальнейшем защищать от инфекции. Для полной защиты пациенту необходимо сделать два укола с аденовирусами разных типов с интервалом 21 день. Первый этап запускает иммунный ответ, а второй разгоняет и усиливает его.

Вакцина «ЭпиВакКорона» содержит искусственно синтезированные пептиды (небольшие белки) коронавируса. В вакцине использованы 3 вида пептидов, а также белки-носители и вспомогательные вещества, которые нужны для проникновения вакцинальных компонентов в организм. Эти пептиды распознаются иммунными клетками привитого человека, и к ним вырабатываются антитела. Если после вакцинации человек встретится с «настоящим» коронавирусом, его иммунная система «узнает врага по его пептидам» и отразит атаку. Вакцина также вводится два раза с интервалом 14-21 день.

В России ситуация с коронавирусом стабилизировалась, число заболевших снижается. По данным на 31 января, выявлено 18 359 заболевших, всего с начала эпидемии 3 850 439.

В Иркутской области коронавирус не отступает, количество новых случаев стабильно держится выше 260. Так, региональный оперштаб обнародовал данные о распространении коронавируса на 1 февраля, согласно которым за прошедшие сутки в области зафиксирован 261 случай COVID-19, общее число заболевших – 48 931.

С 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в пяти больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.