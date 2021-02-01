Cash-back 5% - с новыми картами UnionPay от Банка «Приморье»

Банк «Приморье» представляет новую акцию по дебетовым картам платежной системы UnionPay. На карты UnionPay Classic, выпущенные в период с 1 февраля по 31 марта 2021 года, за покупки на территории России будет начисляться повышенный cash-back в размере 5%, максимальная сумма выплаты 5 000 рублей в месяц*.

Карты китайской платежной системы UnionPay Classic в Банке «Приморье» можно открыть как в рублях, так и в юанях, причем карты оформляются с предустановленным пакетом лояльности. Он включает в себя начисление 1% годовых на остаток по счетам в юанях и cash-back до 2%**, а также ряд других преимуществ:

Бесплатное оформление и переоформление основной карты.

SMS-сервис , Мобильный Банк, Интернет — банк без комиссии.

, Мобильный Банк, Интернет — банк без комиссии. Обслуживание карты бесплатно при сумме покупок по карте свыше 30,000 руб./мес. (при расходах на меньшую сумму — стоимость 99 руб./мес.).

Отсутствие дополнительных расходов на конвертацию при расчетах и снятии наличных в юанях (по открытой в юанях карте).

Заказать карту можно у специалистов Контакт-центра по телефону 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок по РФ бесплатно), на сайте Банка «Приморье», в Мобильном приложении или в любом офисе Банка.

UnionPay — международная платежная система, карты которой принимаются к оплате в 177 странах мира. Картой можно не только свободно пользоваться в Азии, но и брать ее с собой для расчетов в Европе.

* 5% при покупках на сумму более 8 000 рублей в месяц на часть, превышающую 8 000 руб. (начисляется на покупки, совершенные до 31.07.2021 ).