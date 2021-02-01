Cash-back 5% - с новыми картами UnionPay от Банка «Приморье»

Банк «Приморье» представляет новую акцию по дебетовым картам платежной системы UnionPay. На карты UnionPay Classic, выпущенные в период с 1 февраля по 31 марта 2021 года, за покупки на территории России будет начисляться повышенный
Карты китайской платежной системы UnionPay Classic в Банке «Приморье» можно открыть как в рублях, так и в юанях, причем карты оформляются с предустановленным пакетом лояльности. Он включает в себя начисление 1% годовых на остаток по счетам в юанях и
- Бесплатное оформление и переоформление основной карты.
SMS-сервис, Мобильный Банк, Интернет — банк без комиссии.
- Обслуживание карты бесплатно при сумме покупок по карте свыше 30,000 руб./мес. (при расходах на меньшую сумму — стоимость 99 руб./мес.).
- Отсутствие дополнительных расходов на конвертацию при расчетах и снятии наличных в юанях (по открытой в юанях карте).
Заказать карту можно у специалистов
UnionPay — международная платежная система, карты которой принимаются к оплате в 177 странах мира. Картой можно не только свободно пользоваться в Азии, но и брать ее с собой для расчетов в Европе.
* 5% при покупках на сумму более 8 000 рублей в месяц на часть, превышающую 8 000 руб. (начисляется на покупки, совершенные до