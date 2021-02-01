Азиатско-Тихоокеанский банк начал оформление льготных кредитов для малого и среднего бизнеса

Предприниматели смогут получить кредит по сниженной ставке от 6,7% годовых

Азиатско-Тихоокеанский банк снизил процентные ставки по кредитам для предприятий малого и среднего бизнеса в рамках льготной программы субсидирования Минэкономразвития. Владельцы бизнеса смогут получить кредит по ставке от 6,7% годовых, ранее процентная ставка составляла – 8,5%. Новые условия кредитования начали действовать с января 2021 года.

Субсидированные кредиты предоставляются на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств, а также на рефинансирование действующих кредитов заемщика.

«За два года участия в программе Минэкономразвития АТБ поддержал порядка 400 предпринимателей и предоставил кредитов в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах более чем на 14 млрд руб. По итогам 2020 года мы вошли в ТОП-6 банков на Дальнем Востоке по доле выданных льготных кредитов субъектам МСП. В этом году мы планируем не сбавлять заданного темпа и продолжим поддерживать малый и средний бизнес в текущей экономической ситуации», - прокомментировал руководитель дирекции корпоративного бизнеса АТБ Ильнур Саляхов.

Воспользоваться предложением могут предприниматели, зарегистрированные в едином реестре МСП и работающие в приоритетных сферах, в их числе - сельское хозяйство, розничная и оптовая торговля, внутренний туризм, ресторанный бизнес, наука и техника, здравоохранение и образование, обрабатывающая промышленность, бытовые услуги.

Заявку на кредит можно подать дистанционно на сайте, а также в любом отделении банка. Получите подробную консультацию по телефону 8-800-775-80-80 (Звонок по России бесплатный).