Россельхозбанк прогнозирует увеличение потребления молока к 2025 году

Потребление молока и молочных продуктов в России превысит 36 миллионов тонн к 2025 году, что примерно соответствует 245,5 литрам на человека, прогнозирует Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Этому будет способствовать постепенный рост потребления молокоемких продуктов – сливочного масла и сыра. По сравнению со стра-нами ЕС потребление этих продуктов остается на относительно низком уровне.



По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в последние годы потребле-ние животного белка неуклонно растет. В 2020 году общее потребление белка выросло до 25 кг на человека в год. При этом потребление белка из яиц выросло до 2,1 кг на челове-ка, бройлера – до 5,9 кг на человека, индейки – до 0,4 кг на человека, потребление же белка из свинины выросло до 3,9 кг на человека.

«Долгое время основным драйвером этого процесса было птицеводство – производство бройлеров и индейки, а начиная с 2015 года стала увеличиваться роль свинины как ис-точника белка. Молочная отрасль в перспективе станет главным драйвером потребления животного белка в России», - прогнозирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Потребление молока уже увеличилось в минувшем году – примерно до 239 литров на душу населения и продолжит расти к 2025 году до 245,5 литров. Россия пока не достигла нормы потребления молока на человека в соответствии с рекомендациями Минздрава – фактическое потребления отстает на 30%, указывает Центр отраслевой экспертизы Рос-сельхозбанка.



Молочная отрасль остается одной из немногих отраслей, где сохраняется потенциал им-портозамещения. В 2020 году доля импорта молочной продукции составила около 18% и в перспективе до 2025 года сократится до 16%.

«В 2020 году цены на молочные продукты показали динамику ниже среднегодового уровня продовольственной инфляции 3,6% против 4,9% в целом по товарам и услугам, что способствовало росту спроса на молочные продукты. Мы прогнозируем, что по мере восстановления экономики и повышения уровня жизни конкуренция между различными источниками белка будет усиливаться», - отметил Андрей Дальнов.По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, долгосрочный потенциал ввода новых молочных комплексов превышает 5 млн.т. В ближайшие два года прогнози-руется реализация новых проектов суммарной мощностью 1,2 млн. т сырого молока.