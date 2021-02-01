Прибыль ПСБ по РСБУ за 2020 год превысила 20 млрд рублей

Чистая прибыль ПСБ по РСБУ за 2020 год составила 20,1 млрд рублей*. Активы банка выросли на 41% к началу года и достигли 2,7 трлн рублей.

«Полученная прибыль банка за 2020 год соответствует нашему первоначальному плану, сделанному до начала пандемии COVID-19, что свидетельствует о том, что даже в непростых экономических условиях бизнес-модель ПСБ доказывает свою эффективность, банк уверенно движется к реализации амбициозных стратегических целей. За 2020 год банк нарастил долю рынка как в кредитовании, так и в привлечении клиентских средств, продемонстрировал 40%-ный рост операционного дохода год к году и улучшение показателей операционной эффективности. Благодаря взвешенной кредитной политике затраты на формирование резервов не привели к существенному росту стоимости кредитного риска. Поступательное развитие бизнеса банка подтверждают и рейтинговые агентства: в июле Эксперт РА повысил рейтинг на 1 ступень до «ru(AA)», в октябре S&P – до «BB», а в декабре Moody’s – до «Ba2» с позитивным прогнозом. 2021 год также обещает быть непростым с точки зрения макроэкономической ситуации, но банк продолжит планомерное развитие и укрепление бизнес-позиций», - прокомментировал Евгений Смирнов, главный финансовый директор ПСБ.

Операционный доход за 2020 год вырос на 38% год к году до 109,0 млрд рублей**. При этом чистый процентный доход увеличился до 68,6 млрд рублей (+ 27% год к году) за счет роста объемов бизнеса, чистый комиссионный доход вырос до 21,4 млрд рублей (+20% год к году), что обеспечено в основном транзакционным и гарантийным бизнесом. Соотношение расходов к доходам улучшилось с 54% в 2019 году до 50% по итогам 2020 года.

Расходы по созданию резервов*** (включая резервы по ценным бумагам и прочим операциям) по итогам 2020 года составили 27 млрд рублей. Показатель соотношения резервов к средним активам составил 1,2%.

За 12 месяцев 2020 г. клиентский кредитный портфель**** нетто (без учета межбанковских кредитов) увеличился на 52% и по состоянию на 1 января 2021 г. составил 1 457 млрд рублей. При этом кредитный портфель юридических лиц (за вычетом резервов) составил 1 145 млрд рублей, показав 45% рост за 12 месяцев, а кредитный портфель физических лиц (за вычетом резервов) – 311 млрд рублей (+88%). В рамках запущенных с апреля программ поддержки российского бизнеса и населения банк выдал клиентам более 130 млрд рублей кредитов.

Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) за вычетом резервов в кредитном портфеле банка не изменилась за 2020 год и на 1 января 2021 г. составила 1,8%. Покрытие неработающих кредитов за год выросло со 108% до 110%.

Средства на счетах клиентов (без учета межбанковских депозитов) увеличились на 39% и по состоянию на 1 января 2021 г. составили 2 103 млрд рублей. При этом счета до востребования выросли на 55%, а их доля в средствах клиентов увеличилась с 46% до 52% за отчетный период.

Средства на счетах юридических лиц на 1 января 2021 г. составили 1 572 млрд рублей, увеличившись на 45% с начала года. Объем средств на счетах физических лиц вырос на 24% с начала 2020 года и составил 531 млрд рублей на 1 января 2021 г.

Собственные средства (капитал) банка на 1 января 2021 г. составили 271 млрд рублей, что на 52% выше, чем на начало 2020 года. Прирост капитала произошел за счет полученной прибыли за 2020 год; увеличения уставного капитала в декабре 2020 г. на 25 млрд рублей; субординированных облигаций в размере 21 млрд рублей, выпущенных в рамках мирового соглашения по конвертации депозитов НПФ, а также эффекта от присоединения Связь-Банка.

Нормативы достаточности капитала выполняются с запасом (Н1.1=11,0%, Н1.2=11,0%, Н1.0=12,8%).

Показатели ликвидности на 1 января 2021 г. находятся на комфортном уровне: норматив мгновенной ликвидности (Н2) составляет 104% (при регуляторном минимуме 15%), норматив текущей ликвидности (Н3) составляет 178% (минимум 50%), норматив краткосрочной ликвидности (Н27) превышает 100%.

* - Согласно предварительным данным до учета событий после отчетной даты

** - Согласно данным 102-й формы, группировка которой отличается от подхода к классификации в 807-й форме, а также ряда аналитических корректировок.

*** - Расходы по созданию резервов были скорректированы на сумму изменения резервов по валютным кредитам из-за изменения курсов валют

**** - Данные по балансу представлены согласно 806-й форме (неконсолидированные данные).