Экстренные указатели установят на сложных туристских маршрутах Приангарья

Иркутские спасатели установили указатели на ключевых перекрестках и опасных участках по туристскому маршруту «Подкаменная-Трудный» в Шелеховском районе Иркутской области. Все указатели номерные, с привязкой к GPS-координатам, на них указано расстояние до ближайшего населённого пункта.

Таким образом иркутские спасатели приняли участие в общественном проекте повышения безопасности людей в природной среде, который в настоящее время только набирает обороты по всей стране. Проект называется «Стрелки». Его суть заключается в том, что на тропах и просеках в лесу устанавливаются хорошо видимые указатели, которые позволяют сориентироваться заблудившемуся, а также вызвать помощь при наличии связи, сообщив номер указателя.

Тимофей Екименко, начальник отряда экстренного реагирования Пожарно-спасательной службы Иркутской области:

«Все наиболее популярные у туристов маршруты на территории Прибайкалья мы знаем, поскольку независимо от времени года привлекаемся к поискам заблудившихся людей и спасению туристов, оказавшихся в сложной ситуации. Это наш первый маршрут и, конечно, не последний. Мы планируем установить указатели на других маршрутах Олхинского плато: в районе остановочного пункта «Орлёнок», скальника «Витязь», скалы Шаманка. Указатели ярко-красного цвета привлекают внимание и установлены на такой высоте, которая позволяет их заметить издалека. Стрелки помогут сориентироваться человеку или, при наличии связи, навести на его след спасателей, если он заблудился. Нам же достаточно будет знать номер стрелки, чтобы узнать координаты человека. К базе данных указателей имеют доступ оперативные и спасательные службы».

К установке указателей планируется привлечь и волонтёров.