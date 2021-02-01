Райффайзенбанк предоставил проектное финансирование девелоперу BONAVA на 3,2 млрд рублей

Райффайзенбанк подписал два кредитных соглашения с шведским застройщиком BONAVA по предоставлению проектного финансирования с открытием эскроу-счетов. Общая сумма финансирования составила 3,2 млрд рублей, срок - 3 года. Средства будут направлены на строительство жилого комплекса Magnifika (6 и 7 очередь), здания детского сада и начальной школы в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Компания произвела частичную выборку кредита.

Эскроу-счет – специальный счет в банке для расчетов между покупателем строящейся недвижимости и застройщиком. Деньги покупателя хранятся на этом счете до тех пор, пока застройщик не сдаст объект в эксплуатацию. Операции с недвижимостью через эксроу-счета обеспечивают безопасность и открытость для всех сторон сделки.

«Райффайзенбанк обладает глубокой экспертизой в финансировании клиентов из разных отраслей экономики. Мы один из немногих российских банков, который предлагает международным компаниям все необходимые для ведения бизнеса современные банковские решения. Текущая сделка - знаковая, как и для нас, так и для Bonava, так как это первый проект с использованием эксроу-счетов для обеих сторон, - сказала Мария Маевская, руководитель управления по работе с международными компаниями. – Наша задача – быть долгосрочным и надежным партнером наших клиентов. Мы много лет сотрудничаем с Bonava в сфере ипотечного кредитования, и благодарны компании за доверие и возможность расширить наше партнерство в сегменте проектного финансирования. Это позволит компании продолжить успешное развитие бизнеса в Петербурге, а ее клиенты получат современный механизм защиты своих интересов».

«Подписание соглашений с Райффайзенбанком знаменует начало нашей работы по новой схеме проектного финансирования с открытием эскроу-счетов, — рассказал Майкл Бьёрклунд, председатель совета директоров ООО «Бонава Санкт-Петербург». — Мы рады появлению нового надежного партнера, с которым будет комфортно сотрудничать и нашим клиентам. Стабильное финансирование позволит нам продолжить работу над совершенствованием проектов и сокращением сроков строительства, что, думаю, в конечном итоге оценят наши покупатели».

Bonava — шведский девелопер жилья и один из лидеров этого сегмента рынка в Северной Европе. Bonava строит дома и объединяет соседей с 1930-х годов. На сегодняшний день в Bonava работают 2300 человек. Компания представлена в Швеции, Германии, Финляндии, Дании, Норвегии, России, Эстонии и Латвии. В 2019 году оборот компании достиг 1,46 миллиарда евро. Акции Bonava котируются на Стокгольмской бирже Nasdaq.