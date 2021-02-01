Четверть жителей Приангарья имеют антитела к коронавирусу

По итогам третьего этапа исследования населения региона на коллективный иммунитет к коронавирусу, 25,9% жителей Иркутской области имеют антитела. Окончательные итоги тестирования, проведенного в регионе в середине декабря, озвучили сегодня на заседании оперативного штаба.

По оценке экспертов, для формирования коллективного иммунитета необходимо 60% от взрослого населения страны. По мнению главы Минздрава Михаила Мурашко, коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ может быть сформирован в этом полугодии.

Глава региона Игорь Кобзев отметил, что в Иркутской области продолжается возвращение медицинских учреждений к плановому оказанию медицинской помощи.

– Областной гериатрический центр открывается для оказания помощи пациентам преклонного возраста. В Иркутске начали работать в обычном режиме городские больницы №5 и №6, медсанчасть ИАПО. В Ангарске вернулся к обычному режиму работы перинатальный центр, – сказал Игорь Кобзев.

По данным на 1 февраля, всего с начала пандемии в Иркутской области зарегистрирован 48 931 случай новой коронавирусной инфекции, на данный момент в условиях стационара лечение проходят 1870 человек. С 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в пяти больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.