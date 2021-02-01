Новости

Четверть жителей Приангарья имеют антитела к коронавирусу

По итогам третьего этапа исследования населения региона на коллективный иммунитет к коронавирусу, 25,9% жителей Иркутской области имеют антитела. Окончательные итоги тестирования, проведенного в регионе в середине декабря, озвучили сегодня на заседании оперативного штаба.

По оценке экспертов, для формирования коллективного иммунитета необходимо 60% от взрослого населения страны. По мнению главы Минздрава Михаила Мурашко, коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ может быть сформирован в этом полугодии.

Глава региона Игорь Кобзев отметил, что в Иркутской области продолжается возвращение медицинских учреждений к плановому оказанию медицинской помощи.

Читайте также:

В России за сутки выявили минимальное с конца октября число заразившихся коронавирусом
1 февраля 2021
Новая партия вакцины от коронавируса поступит в Приангарье в ближайшие дни
1 февраля 2021

– Областной гериатрический центр открывается для оказания помощи пациентам преклонного возраста. В Иркутске начали работать в обычном режиме городские больницы №5 и №6, медсанчасть ИАПО. В Ангарске вернулся к обычному режиму работы перинатальный центр, – сказал Игорь Кобзев.

По данным на 1 февраля, всего с начала пандемии в Иркутской области зарегистрирован 48 931 случай новой коронавирусной инфекции, на данный момент в условиях стационара лечение проходят 1870 человек. С 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в пяти больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (3293)


Реклама на сайте

#ВремяотдыхатьнаБайкале. Форум "Время отдыхать на Байкале". Иркутск
В Иркутске ждут появления крупнейших гостиничных брендов
«Никогда еще нам не запрещали работать». Как четырехзвездочный отель на Байкале пережил классификацию и пандемию
Марина Григорьева о туризме на Байкале: «Важен кластерный подход»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании