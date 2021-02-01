Новая партия вакцины от коронавируса поступит в Приангарье в ближайшие дни

В ближайшие дни запланировано поступление в Иркутскую область двух партий вакцин от коронавируса, сообщил губернатор Иркутской области на своей странице в Instagram.

– Знаю, многие этого ждут. Уже сейчас все желающие могут записаться на вакцинацию. Напоминаю, сделать это можно по телефонам прививочных пунктов, с помощью портала квpaчy38.pф, через сайт Госуслуг, – напомнил Игорь Кобзев.

На территории области открыты уже 62 пункта вакцинации. Все оснащены необходимым оборудованием.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что на сегодняшний день в оборот для применения выпущено более 4 миллионов доз вакцин от COVID-19. За последние сутки более 1 миллиона доз вакцин стало доступно для отправки в регионы.

По словам главы Минздрава, переломными месяцами в ситуации с распространением коронавируса могут стать февраль и март. Одним из способов преодоления пандемии является вакцинация населения.