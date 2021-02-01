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В России за сутки выявили минимальное с конца октября число заразившихся коронавирусом

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За последние сутки в России зарегистрировано 17 648 новых случаев заражения коронавирусом — минимум с 28 октября. Это на 3,87% меньше, чем выявили накануне — 18 359. Общее число заразившихся достигло 3 868 087.

В то время, когда в России ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Иркутской области коронавирус пока не отступает, количество новых случаев стабильно держится выше 260.Так, региональный оперштаб обнародовал данные о распространении коронавируса на 1 февраля, согласно которым за прошедшие сутки в области зафиксирован 261 случай COVID-19, общее число заболевших – 48 931.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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