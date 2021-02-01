На трассе «Сибирь» начались подготовительные работы по возведению путепровода через ВСЖД

В конце января на объекте строительства участка трассы Р-255 «Сибирь» в обход села Тулюшка и деревни Трактовая – км 1524-1537 прошло выездное совещание с участием представителей ВСЖД филиала АО «РЖД». На совещании обсуждались технологические и организационные вопросы монтажа балок центрального пролетного строения путепровода над железнодорожными путями.

Проектом строительства путепровода на 1533 км предусмотрен монтаж балок центрального пролетного строения. Для этого в графике движения поездов организуют «окна» - время в течение которого на железнодорожных путях, в месте производства работ, прекращается движение поездов.

Работы по монтажу балок запланированы на март-апрель 2021 года.

В планах дорожников в 2021 году продолжить работы по сооружению путепровода через ВСЖД, выполнить в полном объеме работы по устройству земляного полотна и устройству слоев основания дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси, приступить к устройству слоев из асфальтобетона, а также к работам по строительству моста через р. Или.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит вывести транзитный транспорт из населенных пунктов и решить проблему заторов на железнодорожных переездах. Проект двухполосной дороги протяженностью 14,6 км включает строительство кольцевой развязки, возведение путепровода через железную дорогу у села Тулюшка и моста через реку Или.

Всё это позволит разгрузить дорогу между сельскими населёнными пунктами, снизить количество ДТП и улучшить экологическую ситуацию.

Ввод автомобильной дороги намечен на 2022 год.