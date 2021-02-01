Спиваков, Мацуев, Гарифуллина. Звёзды мировой классической сцены выступят на фестивале в Иркутске

XV Международный музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» пройдёт с 19 по 28 февраля в Иркутске. Выступления звёзд мировой классической сцены состоятся на двух площадках – в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского и Иркутской областной филармонии. Фестиваль «Звёзды на Байкале» станет первым крупным мероприятием в регионе с момента отмены ограничений на проведение концертов и спектаклей. Полный список участников и концертов ещё формируется.

Уже известно, что юбилейный фестиваль откроет Российский национальный молодёжный симфонический оркестр под руководством народного артиста России Александра Сладковского. Вместе с солистом – художественным руководителем проекта, пианистом, народным артистом России Денисом Мацуевым – коллектив исполнит концерт для фортепиано Фредерика Шопена. Во второй части программы будет солировать австрийский скрипач и альтист Юлиан Рахлин. 21 февраля он станет дирижёром Российского национального молодёжного симфонического оркестра. Солистом - виолончелист Нарек Ахназарян, победитель XIV Международного конкурса имени П. И. Чайковского.

22 и 23 февраля запланировано выступление Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. Также в программе фестиваля концерты Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии и Симфонического оркестра Мариинского театра. На закрытии «Звёзд на Байкале» выступят оперная дива Аида Гарифуллина и вокалист, которого называют одним из лучших басов мира, Ильдар Абдразаков.

Международный музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» проходит ежегодно. В 2020 году мероприятие отменили у из-за пандемии COVID-19. Проведение мероприятия стало возможным в связи с указом Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который разрешает показ спектаклей и концертов в регионе.