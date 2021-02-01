Денис Мацуев назвал «чудом» проведение фестиваля «Звёзды на Байкале» в феврале

Известный музыкант Денис Мацуев рассказал о сложностях формирования программы XV фестиваля «Звёзды на Байкале» за столь короткий срок, который состоится в феврале 2021 года.

– За несколько дней, как вы уже догадались, составить программу фестиваля «Звёзды на Байкале» не получилось. В 2020 году мы планировали сделать грандиозный по длительности – более 25 дней – и по насыщенности программы фестиваль. В таком объёме, понятно, сейчас его провести невозможно, но то, что у нас получилось сделать для фестиваля, который состоится уже через 3 недели, с 19 февраля по 28 февраля, иначе как чудом не назовёшь. За 10 дней мы умудрились каким-то образом сохранить практически в первоначальном виде, каком я его представлял в своих мечтах, программу юбилейного XV фестиваля, – поделился он подробностями на своей странице в Instagram.

Музыкант поблагодарил друзей, с которыми он был на связи буквально 24 часа в сутки.

– Спасибо всем музыкантам, как заслуженным мэтрам, так и невероятным молодым музыкантам, за их готовность пойти нам навстречу, изменить свои гастрольные графики, пересечь границы, преодолеть усложнённые процедуры получения разрешения на въезд, сдать много раз тесты, провести какое-то время в карантине ради Иркутска и иркутской публики.

Отдельно он отметил содействие губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Глава региона подтвердил, что зрителей будет не 25%, а 50%. А для тех, кто не сможет попасть на фестиваль, Денис Мацуев пообещал вести знаменитые репортажи из зала, чтобы все смогли прочувствовать энергетику фестиваля.

Ранее стало известно, XV Международный музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» пройдёт с 19 по 28 февраля в Иркутске. Выступления звёзд мировой классической сцены состоятся на двух площадках – в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского и Иркутской областной филармонии. Фестиваль «Звёзды на Байкале» станет первым крупным мероприятием в регионе с момента отмены ограничений на проведение концертов и спектаклей.