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Хозяйку интернет-магазина меховых изделий в Приангарье подозревают в мошенничестве

Владелица онлайн-магазина по продаже шуб из Усть-Кута подозревается в хищении денег дистанционным способом.

Как установили полицейские, иркутянка в одном из мессенджеров увидела рекламу магазина, предлагавшего приобрести шубы по выгодной цене. Заинтересовавшись изделием из голубой норки, она связалась с администратором группы и отравила ей предоплату в размере 40 тысяч рублей за товар. При этом стоимость покупки оказалась вдвое меньше цены аналогичных моделей, продаваемых в Иркутске. Отправив деньги на номер карты, указанный собеседницей, покупательница несколько недель ждала посылку, но так и не получив ее, обратилась в полицию.

Проведя комплекс необходимых мероприятий, сыщики обнаружили владелицу виртуального салона мехов в городе Усть-Куте и задержали ее. Полицейским 32-летняя подозреваемая пояснила, что в интернете ей периодически встречались сообщения различных аферистов, и в какой-то момент она решила завладеть деньгами, не отправляя товар покупательнице.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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