Chevron и ExxonMobil могут объединиться из-за пандемии

По информации The Wall Street Journal, генеральные директоры американских нефтяных компаний Chevron и ExxonMobil Майу Вирт и Дэррен Вудс вели переговоры о возможном объединении компании из-за ущерба, нанесенного пандемией COVID-19. Переговоры несли предварительных характер, но представители компаний могут вернуться к ним в будущем. Капитализация объединенной компании может превышать $350 млрд, а объем производства составлять около 7 млн баррелей в сутки.

Если объединение Chevron и ExxonMobil состоится, то компания станет второй нефтяной компанией мира по этим показателям после Saudi Aramco. Для справки: Chevron и ExxonMobil — крупнейшие компании, ведущие свое начало от компании Standard Oil Джона Рокфеллера, которую в 1911 году признали монополией и разделили на 34 компании. Chevron была подразделением Standard Oil в Калифорнии, Exxon — в Нью-Джерси, Mobil — в Нью-Йорке.

В России также было много идей, которые касались дробления или, наоборот, объединения в нефтегазовом секторе. Сделка по слиянию «Роснефти» и «Сургутнефтегаза» стала обсуждаться сразу после покупки Роснефтью «Юганскнефтегаза» в декабре 2004 года и обсуждается до сих пор. Тогда же в 2004-2006 годах активно обсуждали возможное слияние «Лукойла» и ConocoPhillips. Схемы сделки в презентациях рисовали UFG и другие крупные брокеры.

«Газпром» еще в 1998 году младореформаторы мечтали раздробить на несколько компаний. Правда Владимир Путин принял другое решение, в итоге была создана диверсифицированная энергетическая группа. «Газпром» купил «Сибнефть» и осуществил масштабные инвестиции в электроэнергетику. Несколько лет назад в СМИ активно обсуждались планы Игоря Сечина по поглощению «Транснефти» «Роснефтью». Кто-то даже предлагал объединить «Роснефть» и «Газпром».

По нашему мнению, политика ресурсного национализма для России —правильная история. И с точки зрения доли налогов в выручке, и с точки зрения доли в капитале. Однако доля государства в российском нефтегазовом секторе является избыточной. Продажа «Газпром нефти» «Сургутнефтегазу» была бы, с нашей точки зрения, очень правильной идеей. Вырученные средства «Газпром» мог бы потратить на снижение долговых обязательств и дивиденды акционерам. К тому же активы «Славнефти» между «Роснефтью» и «Газпром нефтью» официально разделить было бы правильно.

Однако, это естественно политическое решение, и принимать его однозначно может только Кремль.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»