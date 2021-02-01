ВТБ Капитал Инвестиции продолжают совершенствовать мобильное инвестиционное приложение

ВТБ Капитал Инвестиции выпустили первую обновленную версию мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции в 2021 году ВТБ продолжает расширять функционал, предоставляемый клиентам для удобной работы с рынком ценных бумаг. Теперь для квалифицированных инвесторов стали доступны размещения облигаций в иностранной валюте на внебиржевом рынке, сообщают в банке.

Карточка размещения аналогична карточке первичного размещения облигаций на российском биржевом рынке. Не начавшееся размещение можно отслеживать, подписавшись на уведомление о его старте. Для некоторых размещений будет доступна опция участия в размещении «по итоговым условиям»: с утвержденным купоном или доходностью.

«Мы видим большой спрос от наших клиентов на участие в размещениях ценных бумаг. Мы добавили данный функционал для облигаций на российском фондовом рынке еще полтора года назад. В прошлом году мы первыми в России предоставили возможность клиентам участвовать в IPO акций через мобильное приложение. Покупка облигаций в иностранной валюте для квалифицированных инвесторов - еще одна опция, которая делает для наших клиентов доступными все рынки мира в одно касание.

Дальнейшее развитие удобного и простого в использовании мобильного приложения для инвестиций, где все операции максимально прозрачны – наш важный приоритет на 2021 году. Мы продолжим расширять функционал и минимум раз в месяц будем выпускать новые версии ВТБ Мои Инвестиции», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

За последний год число сделок, совершаемых в ВТБ Мои Инвестиции, выросло в 4 раза. В январе 2021 году клиенты проводили 700 тысяч сделок ежедневно. Оборот вырос в 4,7 раза по сравнению с январем 2020 г., до 70 млрд руб. ежедневно. По итогам января 2021 году на ВТБ Мои Инвестиции приходится более 76% сделок с ценными бумагами, совершаемых клиентами ВТБ. Также для них доступны Quik и онлайн-кабинет на сайте брокера.