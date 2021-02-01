Русла рек в Слюдянском районе расчистят до паводкоопасного сезона

Реки Большая и Малая Осиновки, Солзан находятся в непосредственной близости к Бабхинскому и Солзанскому полигонам БЦБК, а потому расчистка их русел входит в число первоочередных работ, стоимость которых составляет 61,1 млн рублей. Общая протяженность участка, который предстоит расчистить, - 4,2 км, сообщают в администрации.

По информации ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», количество осадков в г. Байкальске за 1-27 января 2021 года составило 213 % от нормы, в Хамар-Дабане – 123 % от нормы. По предварительному прогнозу, по южной и средней частям озера Байкал в феврале ожидается выпадение осадков около среднего многолетнего количества.

Кроме того, Иркутским УГМС подтверждается, что при выпадении сильных продолжительных дождей на реках Слюдянского района формируются дождевые паводки, которые могут привести к выходу воды из берегов, затоплению прибрежных территорий различной степени.