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Русла рек в Слюдянском районе расчистят до паводкоопасного сезона

Реки Большая и Малая Осиновки, Солзан находятся в непосредственной близости к Бабхинскому и Солзанскому полигонам БЦБК, а потому расчистка их русел входит в число первоочередных работ, стоимость которых составляет 61,1 млн рублей. Общая протяженность участка, который предстоит расчистить, - 4,2 км, сообщают в администрации. 

По информации ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»количество осадков в г. Байкальске за 1-27 января 2021 года составило 213 % от нормы, в Хамар-Дабане – 123 % от нормы. По предварительному прогнозу, по южной и средней частям озера Байкал в феврале ожидается выпадение осадков около среднего многолетнего количества. 

Кроме того, Иркутским УГМС подтверждается, что при выпадении сильных продолжительных дождей на реках Слюдянского района формируются дождевые паводки, которые могут привести к выходу воды из берегов, затоплению прибрежных территорий различной степени.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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