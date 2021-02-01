Как смягчение ограничений в Москве повлияло на поведение потребителей

Смягчение ограничений в Москве, которое затронуло в первую очередь общепит, заявили аналитики СберИндекса, ещё не успело повлиять на потребителей. Траты в ресторанах и барах в столице подросли лишь на 3% по сравнению с предшествующей неделей; рост активности наметился только в самом конце недели. В целом по стране падение составляет 23,0% относительно уровней 2020 г.

На прошедшей неделе особенно заметно стало влияние снятия ограничений в отношении музеев, театров, кинотеатров и других учреждений культуры. Расходы в этом сегменте за неделю возросли почти на четверть. Так, траты в театрах и кинотеатрах увеличились на 24% относительно 18–24 января, а в музеях и на выставках — на 20%.

В целом с 25 по 31 января аналитики СберИндекса зафиксировали улучшения в динамике потребительских расходов россиян. Темпы роста составили +2,8% г/г. Благодаря оживлению покупателей во второй половине месяца за весь январь также зафиксирован прирост трат в +0,9% г/г. Впервые с начала пандемии расходы домохозяйств демонстрируют положительную динамику два месяца подряд.

Улучшение последней недели вопреки интуиции было сконцентрировано в товарной рознице (+8,1% г/г). Сектор услуг остался вблизи «пандемической нормы» (–16,0% г/г).

Аналитики всё ещё ожидают появления дополнительного спроса в сервисных категориях. Смягчение коронавирусных ограничений продолжается и способно добавить порядка 2 п.п. к спросу домохозяйств. Количество активных торговых точек продолжает плавно увеличиваться и сейчас на 4,2% выше уровней прошлого февраля.