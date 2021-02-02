Новости

Рефинансирование стало самой популярной ипотечной программой Райффайзенбанка в 2020 году в Сибири

Доля рефинансирования в ипотечных выдачах Райффайзенбанка в 2020 году составила 45%. Аналогичные результаты были и в Сибири. В прошлом году на эту программу приходилось 41% сделок.

«Интерес к рефинансированию сохраняется уже второй год подряд. В Райффайзенбанке в Сибири доля рефинансирования традиционно высока в ипотечных выдачах. Причина в том, что мы всегда предлагаем клиентам одни из лучших на рынке условий по снижению долговой нагрузки. Но в 2020 году программа заняла первое место по популярности, обогнав «вторичку» и «госпрограмму», – комментирует Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе. – Средний чек по этой программе в Сибири составляет около 2 млн руб., а наиболее частый срок займа – 15 лет». 

В течение года в Райффайзенбанке произошел ряд изменений в программе рефинансирования: стало доступным рефинансирование кредитов, выданных на приобретение апартаментов, также изменения коснулись программы Семейной ипотеки. Банк постоянно совершенствует условия кредитования, делая их более гибкими и комфортными для клиентов.

Больше о возможностях рефинансирования ипотеки в Райффайзенбанке можно узнать на raif.ru.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#ВремяотдыхатьнаБайкале. Форум "Время отдыхать на Байкале". Иркутск
В Иркутске ждут появления крупнейших гостиничных брендов
«Никогда еще нам не запрещали работать». Как четырехзвездочный отель на Байкале пережил классификацию и пандемию
Марина Григорьева о туризме на Байкале: «Важен кластерный подход»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании