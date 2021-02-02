В Братске планируют построить новый мост

По словам главы региона, основного маршрута через Братскую ГЭС недостаточно.

– Сейчас один из основных маршрутов на север региона проходит через Братскую ГЭС. Этого мало. Нужна альтернатива. Планируем построить в городе еще один мост через Ангару, – сообщил Игорь Кобзев своем Instagram.

Также губернатор на встрече с мэром Братска обсудил ремонт городских дорог. Их протяженность около 670 километров. В прошлом году город получил 220 миллионов рублей на восстановление магистралей. Деньги освоены, впереди новые задачи.

Ранее строительство моста в Братске отложили из-за планов на Крымский мост. Об этом 26 января 2017 года на пресс-конференции сообщил член Совета Федерации ФС РФ от Иркутской области Виталий Шуба. «Сумма средств, которая требуется для строительства моста в Братске, очень серьёзная, поэтому государство расставило приоритеты – сегодня это Крымский мост, а затем объекты, которые требуют государственного финансирования, но стоят вторыми в очереди», – пояснил Виталий Шуба. Сенатор пояснил, что для строительства моста в Братске потребуется от 40 до 70 млрд рублей в ценах 2016 года.