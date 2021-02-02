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Президент России призвал защитить интересы вкладчиков

– Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков, понимаете, – передают цитату Владимира Путина РИА Новости.

"Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при это не являются, конечно, профессиональными инвесторами. Нужно позаботиться о снижении их рисков", - сказал он на совещании по ситуации в банковской сфере.

Ранее Путин предложил увеличить страховку по вкладам до 5 млн рублей. В профильных ведомствах заявляют, что повышение максимальной планки страховых выплат задним числом несправедливо по отношению к вкладчикам банков, ушедших с рынка до 2014 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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