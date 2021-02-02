В России вырастут цены на ряд импортных товаров

Причиной повышения цен стали перевозки между США и Китаем, сообщает РБК.

Повышение стоимости перевозки грузов морем в конце прошлого года уже начало влиять на стоимость отдельных категорий импортируемых в Россию товаров. Эксперты ожидают подорожание импортной обуви, бытовой техники, мебели и еды.

О том, что из-за высокой стоимости морских перевозок в ближайшее время ожидается рост цен сразу на несколько категорий импортируемых в Россию товаров, рассказали участники рынка из нескольких отраслей.

По прогнозу гендиректора «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, в ближайшее время стоимость новых партий габаритных импортных товаров — бытовой техники, мебели, товаров для дома и др. — может вырасти не менее чем на 10–15%. Исполнительный директор diHouse (входит в группу компаний ЛАНИТ) Андрей Тарасов прогнозирует, что электроника и бытовая техника могут подорожать на 2–3%.

По словам основателя Zenden Group (бренды обуви Zenden, Thomas Munz и Mascotte) Андрея Павлова, компания уже сейчас получает межсезонную обувь и коллекции весна–лето по более высокой себестоимости, увеличение цен на полке в зависимости от категории товара составит от 2 до 10–20%.

Сразу несколько участников рынка говорят, что к концу 2020 года стоимость морских перевозок выросла примерно до $9 тыс. с $1,5 тыс. за контейнер.