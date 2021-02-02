Новости

Сбербанк продлил дисконт 0,3 процентного пункта на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок

Сбербанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентного пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация». Ранее срок акции был ограничен до 1 февраля 2021 года.

Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:

· квартира в новостройке — от 0,9% годовых;

· квартира на вторичном рынке — от 7,3% годовых;

· ставка для семей с детьми — от 0,1% годовых;

· ставка по программе «Господдержка-2020» — от 0,1% годовых;

· сельская ипотека — от 2,7% годовых.

Минимальные процентные ставки по ипотеке действуют для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» и с учётом скидки от застройщика в рамках программы субсидирования при сроке кредитования до 7 лет.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет зарегистрировать сделку с недвижимостью без посещения МФЦ и Росреестра. Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#ВремяотдыхатьнаБайкале. Форум "Время отдыхать на Байкале". Иркутск
В Иркутске ждут появления крупнейших гостиничных брендов
«Никогда еще нам не запрещали работать». Как четырехзвездочный отель на Байкале пережил классификацию и пандемию
Марина Григорьева о туризме на Байкале: «Важен кластерный подход»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании