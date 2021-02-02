Названы лидеры рейтинга ТехУспех-2020

В рейтинге участвуют частные высокотехнологичные компании не моложе 4-х лет, сообщают в пресс-службе РВК.
Группа компаний «Фармасинтез» из Иркутска заняла 7-ое место рейтинга в сегменте крупных компаний с выручкой от 2 до 30 млрд рублей. За последние 5 лет компания совершила прорыв в обновлении промышленного оборудования на всех пяти заводах, входящих в группу.
ТОП-5 крупных компаний
- T8 (телекоммуникационное оборудование для оптических сетей связи, Москва)
- ULNANOTECH (нанотехнологический центр, Ульяновская область)
- Центр речевых технологий (технологии синтеза и распознавания речи, Москва)
- НПП «Прима» (аппаратура радиосвязи, Нижегородская область)
- «Радио и Микроэлектроника» (радиоэлектронные приборы и системы, Новосибирская область)
ТОП-5 средних компаний
- «Форсайт» (решения в области бизнес-аналитики, Москва)
- Группа компаний Angara (решения в сфере информационной безопасности, Москва)
- Центр морских исследований МГУ им. М. В. Ломоносова (морские исследования для нефтегазового комплекса, Москва)
- Fort Telecom (решения в области М2М-технологий, Пермский край)
- НПП «Тепловодохран» (приборы и ПО для автоматизированного учета энергоресурсов, Рязанская область)
ТОП-5 малых компаний
- «Акронис Инфозащита» (решения для киберзащиты, Москва)
- UserGate (технологии безопасного доступа в интернет, Новосибирская область)
- «Ботлихский радиозавод» (радиоэлектронная продукция, Республика Дагестан)
- «Оптиковолоконные системы» (производство оптического волокна, Республика Мордовия)
- «СерчИнформ» (средства информационной безопасности, Москва).
Среди заявителей рейтинга в этом году было отобрано 36 компаний с выручкой более 500 млн руб. для участия в новом отборе в проект «Национальные чемпионы». Участникам будет предоставлена информационно-консультационная помощь по актуальным мерам господдержки, продвижение их интересов в рамках взаимодействия с органами государственной власти и институтами развития, помощь в преодолении административных барьеров, продвижении их продукции на зарубежных рынках и использовании других механизмов поддержки. Итоги отбора будут подведены в феврале 2021 года.