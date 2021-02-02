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Названы лидеры рейтинга ТехУспех-2020

В рейтинге участвуют частные высокотехнологичные компании не моложе 4-х лет, сообщают в пресс-службе РВК.

Группа компаний «Фармасинтез» из Иркутска заняла 7-ое место рейтинга в сегменте крупных компаний с выручкой от 2 до 30 млрд рублей. За последние 5 лет компания совершила прорыв в обновлении промышленного оборудования на всех пяти заводах, входящих в группу.

ТОП-5 крупных компаний 

  1. T8 (телекоммуникационное оборудование для оптических сетей связи, Москва) 
  2. ULNANOTECH (нанотехнологический центр, Ульяновская область) 
  3. Центр речевых технологий (технологии синтеза и распознавания речи, Москва) 
  4. НПП «Прима» (аппаратура радиосвязи, Нижегородская область) 
  5. «Радио и Микроэлектроника» (радиоэлектронные приборы и системы, Новосибирская область) 

ТОП-5 средних компаний 

  1. «Форсайт» (решения в области бизнес-аналитики, Москва) 
  2. Группа компаний Angara (решения в сфере информационной безопасности, Москва) 
  3. Центр морских исследований МГУ им. М. В. Ломоносова (морские исследования для нефтегазового комплекса, Москва) 
  4. Fort Telecom (решения в области М2М-технологий, Пермский край) 
  5. НПП «Тепловодохран» (приборы и ПО для автоматизированного учета энергоресурсов, Рязанская область) 

ТОП-5 малых компаний 

  1. «Акронис Инфозащита» (решения для киберзащиты, Москва) 
  2. UserGate (технологии безопасного доступа в интернет, Новосибирская область) 
  3.  «Ботлихский радиозавод» (радиоэлектронная продукция, Республика Дагестан) 
  4.  «Оптиковолоконные системы» (производство оптического волокна, Республика Мордовия) 
  5.  «СерчИнформ» (средства информационной безопасности, Москва). 

Среди заявителей рейтинга в этом году было отобрано 36 компаний с выручкой более 500 млн руб. для участия в новом отборе в проект «Национальные чемпионы». Участникам будет предоставлена информационно-консультационная помощь по актуальным мерам господдержки, продвижение их интересов в рамках взаимодействия с органами государственной власти и институтами развития, помощь в преодолении административных барьеров, продвижении их продукции на зарубежных рынках и использовании других механизмов поддержки. Итоги отбора будут подведены в феврале 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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