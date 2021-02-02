В Усолье-Сибирском мужчину обманули лжебанкиры

Он был уверен, что таким образом спасает свои накопления, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

На телефон потерпевшего поступил звонок якобы от сотрудника службы безопасности банка, который сообщил, что необходимо защитить деньги, хранящиеся на банковском счету усольчанина, так как тот нередко совершает переводы, а это, по словам псевдобанкиров, рискованно.

Представившиеся сотрудниками банка мужчина и женщина, поочередно вступая в телефонный диалог с потерпевшим, выдавали ему инструкции и торопили выполнять их, запугивая возможностью потерять деньги.

Следуя в точности рекомендациям собеседников, усольчанин отправился к банкомату, к слову, который находился в отделении банка, но обращаться к настоящим специалистам в банке он не стал. Мужчина снял со своей карты 200 тысяч рублей.

По совету мошенников, потерпевший стал переводить деньги на «безопасный счет», где они якобы будут защищены от посягательств злоумышленников. 43 тысячи, разбив их на более мелкие суммы, перечислил мужчина на «спасительный» банковский счет. Удачей стало то, что он сделал перерыв в переводах, пришел домой, где рассказал обо всем супруге, которая сразу же поняла, что мужа обманули и надо обращаться в полицию.

Только это спасло оставшиеся на руках у усольчанина наличные.