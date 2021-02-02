На строительство третьего моста в Улан-Удэ дополнительно выделено 1,8 млрд рублей

1,8 млрд рублей выделено дополнительно из федерального бюджета на строительство третьего моста в Улан-Удэ. Ранее, лимит на строительство на текущий год составлял 210 млн рублей.

– Лимит на строительство моста через Уду и Транссибирскую магистраль в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная на 2021 год составлял 210 млн рублей. На эти деньги планировалось завершить выкуп земельных участков и начать работы по переустройству сетей. На сегодня Министерство транспорта России подтвердило увеличение финансирования на 1,8 млрд рублей, поэтому мы планируем уже начать один из этапов строительства моста через реку Уда – надземный пешеходный переход, тоннель под железной дорогой, перенести инженерные сети. Таким образом, мы сократим сроки строительства, – отметил зампред Правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

Третий мост напрямую свяжет Октябрьский и Железнодорожный районы города, тем самым решив проблему «пробок» на магистральных улицах города. Новый четырехполосный переход будет оборудован противошумовыми экранами и камерами видеонаблюдения. Длина моста составит 202 метра, ширина – 26 метров.

Работы планируется завершить в 2024 году. Общая стоимость объекта составляет 7,5 млрд рублей.