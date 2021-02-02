В Бурятии возобновят работу детские развлекательные центры и игровые комнаты

Со 2 февраля в Бурятии разрешено возобновить работу детским развлекательным центрам, игровым комнатам и зонам. Соответствующий указ Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал по итогам работы оперштаба.

Возобновляется работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в отдельных зданиях или имеющих отдельный изолированный вход, при условии соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с загрузкой объекта в объеме не более 30 % от единовременной пропускной способности объекта.

Также разрешено возобновить деятельность организаций культурно-досугового типа всех форм собственности при условии присутствия на мероприятиях не более 50% посетителей от общей вместимости объекта.