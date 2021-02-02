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Больше половины жителей Иркутской области надеются на увеличение зарплат в этом году

Больше половины жителей области настроены позитивно, и считают, что в этом году они будут зарабатывать больше, чем в прошлом (58%). Таковые результаты исследования hh.ru.

Треть респондентов  уверены, что зарплату поднимут, но пока не знают, на сколько, еще 13% считают, что их доход вырастет на 21-30%; а 8% опрошенных уверены, что зарплата, которую они получали год назад, вырастет более, чем на 30%. Больше других ждут увеличения зарплаты на треть топ-менеджеры, а также сотрудники профсфер «Информационные технологии» и «Искусство, масс-медиа».

При этом, 23% жителей региона не рассчитывают на увеличение зарплаты в 2021 году, больше всего доля таких респондентов в профсфере «Рабочий персонал».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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