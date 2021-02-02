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Цены на вторичное жилье продолжили расти несмотря на праздники

Несмотря на новогодние каникулы, продавцы продолжили повышать цены, отмечают аналитики ЦИАН. По подсчетам экспертов, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке РФ составила в январе 2020 года в целом по РФ 70 тыс. рублей. В сравнении с декабрем 2020 года цена увеличилась на 1,5% (с 68,9 тыс. руб.).

За год цены выросли на 14% – с 61,4 тыс. рублей. Несмотря на длительные новогодние каникулы, продавцы продолжили ценовую политику 2020 года, хотя традиционно во время новогодних праздников стоимость стагнирует на фоне снижения спроса в самом начале января.

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Средняя стоимость кв. м на вторичном рынке в Москве увеличилась по итогам января на 1,2% - до 254,8 тыс. рублей (за год +18,5%). В пяти подмосковных городах средняя стоимость кв. м превысила отметку в 150 тыс. рублей: Красногорск, Реутов, Долгопрудный, Одинцово, Химки.

В целом по всей России сегодня насчитывается 8 городов со средней ценой кв. м от 150 тыс. рублей. Помимо перечисленных выше пяти подмосковных, в список также входят Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Год назад – в январе 2020 года – было всего два города с ценой «квадрата» от 150 тыс. рублей: Москва и Сочи.

Напомним, что для иркутского рынка 2020-й стал годом беспрецедентного роста цен на недвижимость. Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске выросла на 22%, новостройки подорожали еще больше – на 27%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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