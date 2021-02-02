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Вебинар ««AliExpress: маркетплейс как легкий старт для бизнеса» – в «Университете бизнеса УРАЛСИБ»

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в вебинаре на тему «AliExpress: маркетплейс как легкий старт для бизнеса», который пройдет 9 февраля в 11-00 мск.

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель — Екатерина Филенко, старший менеджер по развитию бизнеса AliExpress Россия.

На вебинаре обсудим следующие основные темы:

  • Как выйти на маркетплейс?
  • Самые перспективые категории товаров на локальном маркетплейсе
  • Как увеличить продажи?
  • Варианты логистики на AliExpress
  • Какие расходы несет продавец и на чем можно сэкономить

Вебинар представляет собой прямой эфир с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будут направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

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Обучающий проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей — как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ.

AliExpress — один из крупнейших маркетплейсов, предлагающий клиентам большое разнообразие товаров. Каждый месяц площадкой пользуются около 25 млн человек. На главной распродаже года 11.11.2020 из 19,3 млрд оборота AliEpress Россия — 3,3 млрд пришлось на российских продавцов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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