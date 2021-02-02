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261 новый случай коронавируса зарегистрирован в Приангарье

Региональный оперштаб обнародовал данные о распространении коронавируса на 2 февраля, согласно которым за прошедшие сутки в области зафиксирован 261 новый случай COVID-19, общее число заболевших – 49 449.

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За прошедшие сутки в Иркутской области от коронавируса умерли 9 человек. Общее число летальных случаев с начала пандемии составляет 1 688.

Ранее стало известно, что 25,9%  жителей Приангарья имеют антитела к коронавирусу. По оценке экспертов, для формирования коллективного иммунитета необходимо 60% от взрослого населения страны.

С 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В связи с эти некоторые субъекты РФ ввели антиковидные паспорта. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в четырех больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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