261 новый случай коронавируса зарегистрирован в Приангарье

Региональный оперштаб обнародовал данные о распространении коронавируса на 2 февраля, согласно которым за прошедшие сутки в области зафиксирован 261 новый случай COVID-19, общее число заболевших – 49 449.

За прошедшие сутки в Иркутской области от коронавируса умерли 9 человек. Общее число летальных случаев с начала пандемии составляет 1 688.

Ранее стало известно, что 25,9% жителей Приангарья имеют антитела к коронавирусу. По оценке экспертов, для формирования коллективного иммунитета необходимо 60% от взрослого населения страны.

С 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В связи с эти некоторые субъекты РФ ввели антиковидные паспорта. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в четырех больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф.