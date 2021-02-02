Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Иркутскую область

18 900 доз вакцины «Спутник V» поступили в Иркутскую область. Сегодня, 2 февраля, об этом сообщил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

– Новую партию уже распределили между прививочными пунктами региона. Сегодня из Иркутска выехала машина, которая доставит вакцину в муниципалитеты, – заявил Яков Сандаков.

Кроме того, глава регионального минздрава отметил, что к началу следующей недели поступит ещё более 20 тыс доз вакцины.

На сегодняшний день в Иркутской области иммунизацию от COVID-19 первым компонентом прошло порядка 13 тыс. человек.

По данным оперштаба, на 2 февраля зафиксирован 261 новый случай COVID-19, общее число заболевших – 49 449. Ранее стало известно, что 25,9% жителей Приангарья имеют антитела к коронавирусу. По оценке экспертов, для формирования коллективного иммунитета необходимо 60% от взрослого населения страны. Помочь в этом может вакцинация.

С 18 января Россия перешла к поэтапной вакцинации населения. В Иркутске записаться на вакцинацию можно в пяти больницах или через сервис Госуслуги и кврачу38.рф