Налогоплательщики Иркутской области за 2020 год уплатили на 16% меньше налогов

В консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков, территориально расположенных в Иркутской области, за 2020 год поступило 380 млрд рублей налогов и сборов. Это почти на 71 млрд рублей или на 16% ниже уровня поступлений предыдущего года, говорится в сообщении ФНС.

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено 215 млрд рублей или около 57%, в консолидированный бюджет Иркутской области – 152 млрд рублей или 40%, в том числе в доходы местных бюджетов – более 27 млрд рублей, в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства акцизов – 13 млрд рублей или более 3 процентов.

Кроме того, поступило 120 млрд рублей страховых взносов, зачисляемых в социальные внебюджетные фонды, что на 8% выше уровня 2019 года, в том числе в Пенсионный фонд Российской Федерации – 89 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования – 21 млрд рублей, в Фонд социального страхования – более 9 млрд рублей.

Объем платежей в федеральный бюджет в 2020 году на 65 млрд рублей или на 23% ниже уровня предыдущего года.

В структуре доходов федерального бюджета 54% приходится на налог на добычу полезных ископаемых – 115 млрд рублей, при этом поступления НДПИ в федеральный бюджет на 56 млрд рублей или на 33% ниже уровня 2019 года. Падение связано, главным образом, со снижением мировых цен на нефть.

Налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, обеспечено 39% доходов федерального бюджета (или почти 83 млрд рублей). Необходимо отметить, что обороты организаций снизились почти на 3% (в том числе по нефтедобывающим предприятиям – на 12 процентов), в этой связи платежи уменьшились более чем на 7 млрд рублей или на 6% процентов, при этом объемы возмещения налога на расчетные счета налогоплательщиков снизились на 2 млрд рублей или 7 процентов. Таким образом, сальдированные поступления НДС уменьшились более чем на 5 млрд рублей или на 6 процентов.