Цифровые тренажёры установят на Иркутской ГЭС

Компания En+ Group установила тренажерно-аналитический комплекс по оперативным переключениям для подготовки, переподготовки и повышения квалификации оперативного и обслуживающего персонала Иркутской ГЭС (ИГЭС) стоимостью 9 млн рублей.

Аналогичные комплексы тренажерной подготовки в рамках единой программы в 2021-2022гг. будут также установлены на всех гидроэлектростанциях, входящих в En+ Group: Красноярской, Братской и Усть-Илимской ГЭС. Программы цифровизации производства, а также автоматизации и роботизации труда на энергопредприятиях En+ Group были заложены основателем компании Олегом Владимировичем Дерипаской. Оборудование позволяет формировать и поддерживать на высоком уровне навыки оперативного персонала по переключениям в электроустановках и управлении гидротурбинным и гидромеханическим оборудованием станции в нормальном и аварийном режимах работы.

Комплекс является цифровым двойником всех систем управления, защит и режима работы ИГЭС, а также повторяет точную цифровую копию всех панелей управления и защит, что максимально приближает процесс обучения персонала к действиям на оборудовании гидростанции. На данный момент в тренажере имеется 30 автоматизированных сценариев, охватывающих весь спектр основного генерирующего оборудования Иркутской ГЭС. До конца года обучение на тренажере пройдет не менее 15% персонала Иркутской ГЭС.

Программная тренажерно-моделирующая среда разработана в АО «ТЭСТ» и зарегистрирована в Роспатенте. Набор программных модулей и библиотек образуют масштабируемую адаптивную платформу. Она позволяет моделировать гидравлические, тепломеханические и электротехнические процессы и оборудование. Уникальность тренажера заключается не только в методике разработки и организации тренажерной подготовки при обучении сотрудников электростанции, но и в отсутствии его полноценных аналогов на ГЭС в стране и за рубежом.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

– Для России наш опыт по применению современных цифровых тренажеров в ходе подготовки кадров на ГЭС является передовым. С помощью новых комплексов каждый оперативный сотрудник сможет отработать навыки в условиях, максимально приближенных к реальности. На Иркутской ГЭС уже приступили к обучению: 30 человек проходят практические занятия. Постоянное обучение и развитие персонала En+ Group – важная задача, стоящая перед руководством En+ Group, компания ежегодно выделяет на образовательные программы и деятельность корпоративного университета более 300 млн рублей.