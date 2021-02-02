ПСБ: Динамика погрузки на сети РЖД в январе указывает на оживление экономического роста

Погрузка на сети РЖД в январе 2021 года выросла на 1% г/г и составила 101,2 млн тонн. Руководство компании ожидает рост погрузки к концу года на 1,6%, отмечают аналитики ПСБ:

– В первом месяце года произошел рост погрузки каменного угля (+5,2% г/г), кокса (+4,4% г/г) и удобрений (+10,6% г/г). В то же время снизилась погрузка нефти и нефтепродуктов (-9,6% г/г), строительных грузов (-3,8% г/г) и руды (-2,9% г/г).

На долю каменного угля, кокса, нефти и нефтепродуктов пришлось почти половина всего объема погрузки. Конъюнктура на товарных рынках играла в пользу повышения экспорта отечественными производителями.

Высокий спрос на уголь, вызванный холодной зимой, поддерживает цены. В 4 кв. 2020 года в Европе они выросли на 22%, а в январе их увеличение составило 8,5% м/м или 23% г/г.

В 4 квартале цены на DAP выросли на 20% г/г, а цены на карбамид выросли на 8% г/г. Рост цен на сельскохозяйственную продукцию привел к увеличению спроса на минеральные удобрения. Данная тенденция продолжилась и в январе.

Снижение погрузки нефти и нефтепродуктов вызвано сокращением добычи нефти Россией в рамках сделки ОПЕК+. Однако по мере восстановления экономики и цен на энергоносители, погрузка данной категории товаров будет увеличена.

Падение погрузки строительных грузов в январе 2021 года объясняется сильной базой 2020 года, в начале которого происходила реализация национальных проектов, в т.ч. «Безопасные и качественные автомобильные дорого» и «Жилье и городская среда».

Мы положительно оцениваем результаты января, поскольку видим восстановление докризисных уровней погрузки. По году наш прогноз более оптимистичен и предполагает, что погрузка вырастет на 2,5% г/г за счет каменного угля, нефти и нефтепродуктов.