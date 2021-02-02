Альфа-Банк снизил ставку по кредитным картам до 9,9%

С 1 февраля 2021 года процентная ставка по кредитным картам «100 дней без %» снижена до 9,9% годовых. Ставка начинает действовать после того, как заканчивается льготный период.

«Кредитная карта удобна тем, что вы получаете деньги в тот момент, когда они вам нужны, а процент приходится платить, только если вам не хватило льготного периода. Мы понимаем опасения клиентов, и поэтому снизили этот процент до уровня потребительских кредитов — всего 9,9%. В одной карте нам удалось совместить преимущества двух разных кредитных продуктов, и я уверен, что клиенты по достоинству оценят изменения», — отметил руководитель дирекции развития кредитных карт Альфа-Банка Николай Волосевич.



Новая процентная ставка 9,9% годовых действует на кредитные карты «100 дней без %», оформленные с 1 февраля до 31 марта 2021 года, и распространяется на непогашенную задолженность по всем платежам, совершенным во время первого льготного периода. Акционная ставка доступна на все типы операций. Ставка на задолженность по платежам, совершенным после 100 дней, остается на прежнем уровне — для каждого клиента она устанавливается индивидуально.